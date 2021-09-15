11指明地點納入強檢公告　包括6間爆上呼吸道感染學校

政府今晚(15日)就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處11個指明地方的人士接受新冠病毒檢測。因應早前一宗涉及L452R變異病毒株的輸入個案，於指定期間曾身處5個指明地方的人士需再檢測，已完成新冠疫苗接種的人士亦須受檢。另外，由於6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，為謹慎起見，該6間學校亦被納入強檢，已完成疫苗接種者會獲視為已遵從強檢規定。

因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

A. 屬再次檢測的指明地方

1. 任何在8月28日下午6時至11時期間曾身處旺角通菜街 104-106 號地下點點心的人士；

2. 任何在8月28日下午5時至7時期間曾身處旺角奶路臣街 38 號 1 樓麥花臣場館的人士；

3. 任何在8月28日下午1時至6時期間曾身處沙田新城市廣場第一期 1 樓 129 號舖 Simplylife 的人士；

4. 任何在8月28日上午11時至下午2時期間曾身處中環德己立街 24 號 The Coffee Academics 的人士；及

5. 任何在8月28日上午11時至中午12時期間曾身處中環雲咸街 1-3 號南華大廈地下中國銀行（香港）的人士，

以上人士須於周五(17日)或之前接受檢測。受檢人士若在本周一(13日)至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

B. 其他

1. 任何在9月2日至今日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於周五或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於下周日(19日)或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在周一至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 香港新界元朗天水圍天麗苑 A 座地下 KG01 號英揚樂兒中英文幼稚園

(2) 香港九龍觀塘瑞和街 71 號 4 樓聖公會聖巴拿巴堂學前兒童課餘託管中心

(3) 香港九龍觀塘瑞和街 71 號地下至 3 樓聖公會聖巴拿巴堂幼稚園

(4) 香港新界葵涌葵涌邨葵涌商場 3 樓平台 4 號單位中華基督教會全完幼稚園

(5) 香港九龍紅磡愛景街 8 號海濱南岸 1 樓國際英文幼兒園（紅磡校舍）

(6) 香港灣仔皇后大道東 282 號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心一樓香港基督教服務處摩理臣山兒童發展中心