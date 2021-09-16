李慧詩衝出香港全運第1金　凱旋回港

在中國陝西舉行的第14屆全國運動會昨晚(15日)正式開幕，但香港隊已在率先舉行的場地單車賽，收穫1金2銅。其中「牛下女車神」李慧詩（Sarah），繼本周一贏得爭先賽、為港隊取得今屆全運會首面金牌後，前日(14日)再摘下競輪賽銅牌。李慧詩昨晚乘搭飛機，於晚上9時許返抵本港，並於今日(16日)凌晨1時許，戴着口罩及推着載有行李的手推車，與隊友一起步出機場禁區。

神情有點疲憊的李慧詩，展示港隊單車隊在今屆全運會贏得的1金2銅獎牌，她表示今次因為疫情關係，故此有兩個大型的運動會連續舉行，即全運會和奧運會，她坦言對全運會取得的成績感到滿意，因為在上海須隔離14日，緊接只有4堂的場地訓練去適應場地，而自己的目標是希望取得一面金牌，結果目標如願達成，故對此感到滿意。在凱林賽方面，由於沒有想過一眾對手「夾埋」一起進攻，所以覺得自己有少許失策。李慧詩又指，奧運的氛圍比較緊張，因此覺得全運會的心態輕鬆很多，無論如何，自己都滿意這兩個比賽的成績。

提及奧運，李慧詩表示每一屆都感受到港人的支持，感受到與她一起成長、一起奮鬥和支持自己的香港人的鼓勵，亦感受到大家一直陪伴自己，經歷過當中的高低起伏，即使支持的只有一個人，自言已經十分開心和滿足。

返港後的今個月，李慧詩坦言會先好好休息，希望能夠專注學業，但自己絕不會完全停下單車的訓練。至於未來，李慧詩指自己會更加聰明地利用時間，配合科研技術，好好地去進行單車的訓練，另方面會陪伴及協助單車女子隊成長，為來屆的亞運會做好準備。

李慧詩又不忘衷心感謝香港人多年來的支持，無論以甚麼身份代表香港，自己都會繼續努力，希望大家和她一樣，對未來充滿希望。