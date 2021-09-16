Dr.東：長者心口痛　或抑鬱症警號

疫情下社交活動減少及經濟壓力大增，抑鬱症發病率亦隨之上升，有精神科專科醫生指出，抑鬱症求診個案疫情期間約上升一成，由於長者本身較體弱多病，部分抑鬱症狀與一般身體病患相似，例如心口痛、疲倦等，同住家人未必察覺，造成延誤求醫。醫生呼籲若發現自己或家人變得容易煩躁、失眠及欠動力，宜提高警惕，有可能是抑鬱症病徵。

不少人以為在家工作毋須舟車勞頓，時間更充裕，但精神科專科醫生林煒表示，在家工作難以區分工作及私人時間，部分人甚至連夜晚都要候召工作，私人時間大減，而平時放工後的交通時間可作為過渡，反令心情得以緩衝。工作壓力大增下，若出現情緒持續低落、平時的嗜好都失去興趣、失眠，尤其容易驚醒及天未光醒來，就要留意。

退休的長者在疫情下減少社交，是抑鬱症主因之一。林指哈佛大學一項大型研究表明生活是否愉快或幸福，取決於持續社交關係，但長者在疫情時擔心染病，甚至足不出戶，變得孤獨，有機會加劇患病風險。長者患抑鬱症，可能會有心口痛、記性差、氣促等情況，自身或家人多以為是「老人病」而輕視，不少個案是求醫後，檢查心臟無礙始轉介精神科而確診抑鬱症。

林指抑鬱症屬慢性炎症，若拖延求醫，長期會加劇對腦部損害，造成記性差，甚至增加患認知障礙症風險。輕微的抑鬱症或可透過運動、改善情緒等方法紓緩，否則需要服血清素等藥物治療，病情拖延至惡化，患者有機會出現自殺念頭、幻覺、幻聽等，甚至要入院治療。

醫生向病人處方血清素抗抑鬱藥時，需先了解病人有否其他長期病患，以免藥物相沖。林指近年新一代的多機制血清素調節劑對功能性病徵成效較佳，與其他藥物相沖情況亦相對較少。部分傳統藥物會令病人體重上升，亦有三成人出現性功能障礙，影響病人的服藥依從性，而新一代藥物在這些副作用上都有改善，可減低病人對服藥的抗拒。

抗抑鬱藥一般服用兩周便開始見效，但要完成治療或要持續服藥一年，部分復發的病人甚至可能要幾年。除了用藥治療，林指在情緒低落時進食甜味食物，例如香蕉、朱古力、雪糕等，可刺激血清素分泌，但由於進食高糖食物容易引致肥胖，非長遠之計。他建議選擇果仁、肉類及蔬菜，亦可改善病情。

※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：