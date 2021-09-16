再爆賭廳高息存款騙案　逾70人受氹損8650萬元

騙徒手法層出不窮，一不留神便容易墮入陷阱。澳門2名女子合謀設下騙局，以開設俗稱「櫃桶」的賭廳服務為名，聲稱提供高息回報並成功吸引投資，隨後便夾帶私逃。當地司警日前接獲2名分別32及44歲男女報案，報稱共損失超過900萬澳門元，直至本周二(14日)，其中1名42歲疑犯在律師陪同下主動投案，但她否認犯案，經調查後被控涉嫌觸犯相當巨額詐騙罪，被移交檢院跟進。警方相信事件有逾70人受騙，當中以內地居民為主，涉案金額超過8,650萬澳門元。案中另1名疑犯仍然在逃，警方正展開追查。

案情顯示，其中1名事主今年3月受在逃疑犯游說，斥資500萬港元與路氹區某娛樂場貴賓會簽署合作協議，提供合作「櫃桶」服務，並授權在逃女子負責管理。直至上周五(10日)，該事主接獲賭廳通知終止合作關係，經了解後發現「櫃桶爆煲」，同時與在逃女子失去聯絡，事主懷疑受騙而報警求助。

警方調查期間再接獲另一事主報案指，經被捕疑犯介紹而投資同一「櫃桶」，對方更開出每投資100萬澳門元可獲1%日息的誘人條件，事主認為有利可圖，故於今年6月投資370多萬澳門元，惟隨後一直未收到利息，連同本金合共損失400多萬澳門元。

另外，澳門再有多宗詐騙案，一名20歲女子懷疑接獲詐騙電話，要求受害人匯款接受資產審查，證明她沒有寄發藏有違禁藥物的包裹，由於對方在視像通話中身穿警服，事主不虞有詐，匯出14.7萬澳門元，其後心有存疑遂向司警求助，她報稱由於見對方身穿警服就誤信對方為警察。

而司警亦分別接獲2名男子遭裸聊詐騙，各被勒索1.8萬元人民幣及1萬澳門元，其中1人是與男網友裸聊後被威脅，損失仍需進一步調查；另1人則在網上被陌生女子帳戶主動添加好友，懷疑被騙後即時報警，沒有損失。