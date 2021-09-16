竹篙灣檢疫名額爆滿　僱主大失預算　7000外傭動輒9個月方來港

供來港外傭檢疫的竹篙灣檢疫中心800個單位，本周二(14日)早上9時啟用系統後5分鐘，供預約至下月19日共1500個名額火速爆滿，令計劃聘用海外家傭的僱主大失預算。香港僱傭代理協會主席張結民今早(16日)在電台節目表示，公司有400多名外傭正準備來港，但至今亦只成功預定到7間竹篙灣房間，相信要投入大量人力資源，才能成功預約更多房間。

他又表示，估計有7000多名合資格的外傭準備入境，以現時檢疫設施的容納量，相信要用9個月時間才可以全部來港，希望政府增加竹篙灣檢疫中心的單位，或在酒店加開800間房，協助疏導來港外傭。

勞工處在預約系統表示，如有申請人放棄已預訂的房間，會再開放接受預訂；系統將於明日(17日)早上9時再開放，提供至下月20日可供預約的房間，其後每日都會在相同時間，開放多1天的50個預約名額，即周六(18日)可預約下月21日的房間，以此類推。

政府開放予外傭檢疫的地點包括竹篙灣檢疫中心第一期及第二期，給予由孟加拉、印度、印尼、馬來西亞、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、泰國及阿拉伯聯合酋長國已完成疫苗接種的抵港外傭。