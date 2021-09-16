假難民團夥針對醉酒漢泊街車掠財　涉21盜竊案共4人落網

警方油尖警區刑事調查隊針對調查區內多宗盜竊案件，於本周二(14日)下午約3時展開拘捕行動，在油麻地、深水埗及九龍城拘捕1名本地男子及3名印度籍男子(27至32歲)，涉嫌「盜竊」、「車內盜竊」、「以欺騙手段取得財產」、「偽造虛假文書」及「誤導警務人員」。經初步調查，相信行動成功瓦解一個活躍區內的盜竊團夥，相信4人涉及最少21宗案件，涉案財物共約57萬港元。

油尖警區刑事調查隊主管陳世章督察指，近日區內接連發生2宗盜竊案件，警方經調查後鎖定涉案的盜竊團夥，相信團夥主要在凌晨時分，針對泊街車輛及醉酒人士落手。其中有受害人飲酒消遣後，不勝酒力醉倒街頭，事後始發現身上銀包電話等貴重財物被洗劫一空。

又有停泊街上的車輛疑因未有鎖好門窗，被賊人偷取車內財物，涉案賊人更會鋌而走險，趁司機在車上熟睡打開車門，乘機作案掠財。盜竊集團得手後，更會利用偷取得來的信用卡，在本港不同店舖或網上進行未獲授權交易，令受害人增添損失。

陳指，拘捕行動期間，一名相信為團夥主腦的中國籍男子曾向探員展示一張經偷竊得來，屬於另一人的身份證，試圖掩飾其真正身份。警方進一步搜查其於深水埗的寓所，發現該主腦利用其他偷竊得來的身份證資料，偽造工作及住址證明等，並經互聯網向銀行或財務機構嘗試申請信用卡或借貸。因此，探員以「誤導警務人員」及「偽造虛假文書」將該主腦拘捕。

而另外3名印度籍男子則相信為團夥骨幹成員，據悉3人皆持「行街紙」留港，他們主要負責在街上尋找獵物，得手後將受害人的身份證及信用卡等轉交主腦，以進一步利用該批證件以購物轉售套現獲利。陳指，4名被捕男子將會被落案起訴，警方將繼續調查案件，不排除有更多人被捕。

警方呼籲市民要時刻提高警覺，好好保管自己財物，特別在離開車輛時要鎖上車門，更不要將貴重財物留在車內，以免賊人有機可乘。而零售業界職員於處理交易時，亦應小心確定信用卡卡主身份，並向警方舉報可疑人士。