7名港島區議員被DQ　南區區議會走剩3人陷停擺

港島區議員率先完成宣誓程序，24名區議員當中，政府裁定7名泛民主派區議員宣誓無效、被取消資格(DQ)，此舉令南區成為人數最少的區議會，與黃大仙及中西區一樣只有3名區議員，無法在大會補選主席，變相令區議會事務近乎停擺。另外因為灣仔區議會主席楊雪盈被DQ，令現時增至有10個正、副主席空缺。

7名被DQ的區議員分別為南區彭卓棋、灣仔區楊雪盈、梁柏堅；東區韋少力、蘇逸恒、陳榮泰及黎梓欣。受影響的南區、灣仔區及東區，現時分別只得3、5及6名區議員。陳榮泰回應指，被DQ是由於他早前借出場地作民主派「35+」初選票站，他指當局向他發出的信件中附有相片作證據，要求他解釋借場的做法，陳稱已回覆並解釋當時只是配合「香港民意研究所」的民調，自己只是站在門口監察，並未有收集任何資料，但政府不信納其解釋。他在社交網站表示，其議員辦事處會在本月30日後結束營運。

在宣誓儀式舉行前，已有傳若牽涉去年民主派「35+」初選案或曾借出議員辦事處作票站、曾以政黨名義簽署抗爭聲明的公民黨區議員、曾參與前年反對修訂《逃犯條例》示威被判囚的區議員，最終都有可能被DQ。換言之，另3批未作宣誓的泛民區議員，如去年曾參與初選或設票站，料落得相同命運，包括油尖旺區涂謹申、元朗區鄺俊宇、西貢區柯耀林、深水埗區劉偉聰等21人。

若然再DQ多21人，會令葵青區議會變成由建制派主導，即建制共會重奪6區主導權。而黃大仙將成為人數最少的重災區，由餘下3名區議員進一步減少至2人，事實上在辭職潮後，黃大仙區議會已接近停擺，因人數不足及正、主席空缺，無法召開大會，6個委員會有5個無法開會。另外，DQ 21人中不乏區議會正、副主席，包括沙田區議會正副主席李志宏及黃學禮、葵青區議會主席梁錦威及荃灣區議會副主席李洪波，DQ後會出現14個正、副主席空缺。而李志宏及梁錦威是在最近補選才上任，預料又要重新補選。