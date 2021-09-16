銷售員巴士非禮乘客復弄傷女警　囚6個月14日

有非禮前科的電腦銷售員今年6月又在巴士非禮女乘客。車上一名休班女警長在試圖阻止他逃走時，遭他由巴士上層拖行至下層，致頭部撞傷及肋骨骨折。銷售員事後逃去，警方經調查後，於案發3日後到其住所將他拘捕。他2周前已承認非禮及嚴重傷人罪，今天（16日）在東區法院被判監6個月14天，另外由於他違反了去年另一宗非禮案的簽保守行為令，故另外須向法庭交回當時自簽的1000港元。

32歲被告謝嘉豪，報稱任職電腦銷售員，其非禮罪指他於2021年6月4日，在西營盤皇后大道西262號外一輛城巴巴士上非禮女子X。另一項對他人身體加以嚴重傷害罪，則指他同日於薄扶林道香港大學西閘外一輛城巴巴士上，非法及惡意傷害女子韓婉芬。

案情指，當日X坐在涉案巴士上層後方右邊窗口位置，行車途中突然感到被人兩度從後觸碰胸部，每次掃胸3下，她遂向後望並見被告坐在她後方，於是與被告對質及表示要報警，被告則不斷向X道歉。同車的休班女警長韓婉芬上前協助X，巴士車長得知事件後亦把車停下，等待警員到場。此時被告突然站起來逃走，韓雖捉着被告，卻遭他扯落樓梯，令其身體多處受傷，包括肋骨骨折。被告其後成功逃去，警員調查後，於案發3日後終將他拘捕。

辯方求情指，被告逃跑時不知道休班女警的身份，對於自己間接令她受傷感到抱歉。辯方呈上被告父母及女朋友為他撰寫的求情信，以及由心理科醫生撰寫的報告，冀法庭接納被告坦白認罪、真心悔改，希望重新做人的説法。暫委裁判官朱文瀚指，被告雖然不是有意圖使用暴力，但其行為鹵莽，被告明知自己被休班女警捉住左手，而他逃跑必須經過樓梯，他必定知道逃跑會有很大可能令女警跌倒。本案案情嚴重，2項控罪均不可以緩刑處理。裁判官分別以28天及9個月監禁作為非禮罪及傷人罪的量刑起點，考慮被告認罪及量刑整體性後，最終判他2罪共入獄6個月14天。