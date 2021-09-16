經理藏伸縮棍上訴藏武器定罪　難證非法意圖獲判得直

一名爆谷店經理於前年反修例示威衝突期間，在上水住所外遇查時被搜出一支伸縮棍，因而被控管有攻擊性武器罪。他受審時聲稱伸縮棍只是「貪得意」在淘寶網購得來，因當時示威者破壞商場事件頻生，才把它帶回家，途中卻被截查。但裁判官不接納其辯解，裁定他罪成，判囚8個月。他今天（16日）在高院原訟庭上訴要求推翻定罪，法官張慧玲聽罷陳詞後，認為原審裁判官沒有充分考慮其辯解，裁定他上訴得直，撤銷定罪及判刑，稍後會書面詳細交代判決理由。

34歲上訴人黃琪偉，被控於2019年8月28日，在他上水天平邨所住之大廈外管有一支伸縮棍。原審暫委裁判官莊靜慧就此罪判他入獄8個月。上訴人在案中另承認一項管有違禁武器罪，指他在住所內管有2個鐵蓮花，他因此罪被判囚2個月，2項控罪刑期同期執行。據知上訴人在服畢管有違禁武器罪的2個月刑期後不久，便申請保釋等候上訴並獲批准。

上訴人在原審時自辯稱，它只把涉案伸縮棍當做玩具。由於案發時期不時有示威者破壞商場的店舖。為免爆谷店也遭破壞，他因此把伸縮棍帶回家。上訴人表示淘寶網就有關伸縮棍的描述中，有寫明合法字眼，加上伸縮棍能夠通過海關檢查寄港，故以為它是合法。上訴人代表律師今日陳詞時指，原審裁判官的裁決理由與證據不符，強調上訴人從來沒有以自衞作辯解，其解釋只是把伸縮棍由一個地方搬至另一地方，認為律政司及原審裁判官對此均有誤解。律政司代表則指，以其理解原審裁判官的說法，是指即使是自衞也不能構成合理辯解，更何況是搬運，強調伸縮棍本質上便是攻擊性武器。法官質疑，原審裁決時對案中第二證人，即上訴人的員工的證供隻字不提。而該員工的供詞，其實支持上訴人的說法。法官認為上訴人的解釋並非不合理，難以作出唯一合理推論，斷定上訴人帶伸縮棍是懷有非法意圖，故裁定他上訴得直。