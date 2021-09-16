專家倡青年只須打1針疫苗　教局依建議修改全日面授課要求

青少年接種新冠疫苗後心肌炎個案大增，衞生防護中心轄下科學委員會昨日(15日)建議12 至17歲青少年只須接種一劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗，衞生署亦建議他們可取消預約第2針。教育評議會今日(16日)發聲明，指教育局仍未按科學委員會建議，修改恢復全日面授課須學生完成接種2針的要求，影響學校部署。其後，教育局今午公布更新指引，師生接種率達70%可申請全日面授課堂，當中學生若已打一針亦屬完成接種。

教評會聲明指出，早前教育局向全港學校發出通告，指中學70%的教職員和學生完成接種2劑疫苗14天後，可向教育局申請恢復全日面授課。現時不少中學生已接種了第1劑疫苗，正在等待接種第2劑，學校亦正為全面恢復面授課作準備，待70%的同學完成第2劑疫苗接種，便會向教育局作出申請。

聲明指科學委員會提出了新建議，與教育局要求70%學生完成接種2劑疫苗才能復課的要求出現矛盾，打亂不少中學生接種第2劑疫苗的計劃，亦同時影響中學恢復全日面授課的計劃和部署。該會促請教育局接受委員會建議，盡快把中學恢復全日面授課程的要求，改為已打完第1針達70%的科學數據為準則。

地利亞修女紀念學校(協和)中六級日前恢復全日面授課，校長林艷玲表示，全校76%師生接種至少1劑新冠疫苗。若政府視已接種1針的學生為完成接種，可令學校更快恢復全面面授課。中六級現有3分1學生留校午膳，如果全校恢復全日面授課，低年級學生留校午膳會較安全。

教育局隨後公布更改要求，更新2021/22學年全日面授課堂及相關活動的安排，若個別學校或班級符合下列條件可恢復全日面授課堂，包括已完成接種第2劑疫苗並超過14天的直接僱用教職員達到全校直接僱用教職員人數的70%；已完成接種第2劑疫苗並超過14天的18歲或以上學生及已最少接種第1劑疫苗並超過14天的12至17歲學生達到全校學生人數的70%。

至於進行半天面授課堂的學校，如個別12至17歲學生接種最少1劑疫苗並超過14天或18歲以上學生已完成接種第2劑疫苗並超過14天，學校可安排相關學生在上學的另一個半天安排非學術性的課外活動。