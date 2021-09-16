食環署籲重陽節分散掃墓減播疫風險　用酒精搓手液須遠離火種

10月14日是重陽節，食物環境衞生署今日(16日)呼籲市民避免在重陽節當日，人多擠迫的高峰期掃墓，應盡量分散在該節日前後更長的日子前往拜祭，以減低新冠肺炎傳播風險。食環署轄下各骨灰安置所於重陽節前後期間，亦即本月25日至10月24日延長開放時間，由早上7時至晚上7時，以分散人流。

食環署表示，前往墳場及骨灰安置所拜祭先人的市民，應避免在拜祭場地或人多地方聚餐，並盡量與他人保持適當的社交距離，遵照預防及控制疾病規例有關的規定，時刻保持良好的個人衞生，掃墓時亦要保持環境清潔。食環署亦會加強轄下各公眾墳場及骨灰安置所的潔淨服務。掃墓人士使用易燃物品，例如消毒酒精噴霧、酒精搓手液時，應遠離火種。

重陽節期間會實施特別交通措施，除獲准許外，所有車輛於特別交通及運輸安排實施期間，均不准駛入食環署轄下的墳場及骨灰安置所。港鐵巴士第K52A號線將由本月25日起投入服務，來往曾咀靈灰安置所及港鐵屯門站，並配合曾咀靈灰安置所的日常開放時間提供服務，食環署提供的免費穿梭巴士服務同日起停止運作。

此外，在本月25日至10月24日的星期六、日及公眾假期，前往曾咀靈灰安置所的一段稔灣路將會封閉，掃墓人士不可步行或駕駛私家車前往曾咀靈灰安置所。除港鐵巴士第K52A號線外，前往曾咀靈灰安置所的掃墓人士亦可乘搭九巴於指定日子提供的特別路線第56S號(來往港鐵屯門站及曾咀靈灰安置所)及第52S號(來往屯門公路巴士轉乘站及曾咀靈灰安置所)。