調查指2成青年打機成癮　日玩5小時　家長指脾氣變得暴躁

內地進一步嚴格管理未成年人過度沉迷網絡遊戲問題，規定僅周末及法定假期每日提供1小時服務。有政黨本月初向423名家長進行訪問，以了解未成年人玩網絡遊戲情況，發現有超過3成青少年每日打機3至5小時，近2成每天打機時間多於5小時；有2成青少年亦有「課金(付費)的習慣。受訪家長認為，青少年經常打機令其脾氣暴躁，對人冷漠，更擔心遊戲內容影響孩子身心健康，不願出門進行一般社交活動。政黨建議港府參考其他國家有關未成年人沉迷網絡遊戲的法規，包括要求帳號實名註冊、遊戲時問，以及遊戲題材、內容和玩法。

調查顯示，97%家長的子女有玩網絡遊戲，約9成人認為子女打機會令成績變差，及危害子女健康，而當中43%家長亦印證子女學業成績確實轉差。調查又有95%家長希望港府採取措施防止青少年沉迷打機。

調查又訪問受訪者子女，其中一名化名吉吉，其小學成績優異，但中學開始接觸手機遊戲後，成績就一落千丈，更沉迷網絡和網紅遊戲。民建聯認為學生難以在課餘時間兼顧打機和學業的時間分配，形容學生生活難免受到衝擊。該黨建議除了限制遊戲時間外，亦應設立手機營商守則，例如設定課金上限、退款機制及中獎機率等。家長亦應增加與子女溝通，為子女生活習慣作出管理，教導使用金錢和使用電子產品的觀念。