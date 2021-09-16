2016年立法會IT界種票案　押後10.22判刑

2016年立法會資訊科技界選舉發生種票事件，的士司機從業員總會（下稱的總）5名理事會成員被指提供利益，誘使9名親友登記成為資訊科技界選民。這14人分別被控串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人、串謀詐騙、在選舉中作出舞弊行為接受利益罪等罪。14人當中，包括的總總幹事雷亞福的7人承認控罪，4人則經審訊後被裁定罪成，餘下3人則在中途獲不繼續檢控。11名罪成被告中，其中10人今天（16日）於區域法院求情，稱本案涉及的計劃並沒達致任何效果，部分被告更是角色輕微，請求輕判。法官把案件押後至10月22日判刑，各被告續准保釋。

本案7名認罪被告，包括李為民（52歲、的總會務總監）、楊耀鴻（33歲、的總副秘書長）、潘秀芳（51歲、的總文員）、雷亞福（45歲、的總幹事）、雷偉芳（39歲、會計文員）、雷敬賢（23歲、學生）、陳琪南（48歲、建築工人）。他們承認串謀詐騙、串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人，以及在選舉中作出舞弊行為接受利益罪。其中雷偉芳及雷敬賢為雷亞福的妹妹及兒子，陳琪南則是雷偉芳丈夫的姐夫。楊耀鴻今天未有求情，法庭早前已排期在10月4日聽取他求情。

辯方今天求情指李為民已深感後悔，並獲友人等撰信求情，顯示他曾助患病同業，及把乘客遺漏物品物歸原主等。而潘秀芳性格不懂反抗，犯案某程度上只是履行文員職責，聽指示進行資料輸入，並沒有提供或收取利益，在選舉上亦無直接關係，辯方並呈上其心理報告，顯示她患有嚴重抑鬱。至於雷氏一家，辯方指雷亞福只是中間人角色，一時愚昧犯案，且連累了家人；其胞妹雷偉芳及兒子雷敬賢亦只因信任他，案中參與程度較低。雷偉芳於去年更流產並患有焦慮症，雷敬賢本已獲大學錄取，因本案亦受拖延。陳琪南在案發時因工作的印刷廠倒閉而失業，為貪圖小利犯下本案。辯方指該6人皆盡早認罪，希望法庭量刑時可酌情給予認罪扣減。

另外4名於昨日（15日）被裁定在選舉中作出舞弊行為接受利益罪罪成的被告陳永鏗（22歲、學生）、郭家健（22歲、學生）、林澤謙（22歲、學生）、吳嘉浩（21歲、髮型屋助理），則是雷敬賢的同學及群組通訊人士。辯方指他們只涉及單一控罪，角色輕微，希望法庭考慮非即時監禁刑罰。辯方續指，並沒有證據指郭家健及林澤謙曾收取款項；另林澤謙並曾代表港隊出席國際賽事，於手球運動曾獲國家機構評為優秀運動員，他現爭取來年代表港隊於沙特阿拉伯進行手球比賽，且矢志從事老人服務。而吳嘉浩亦因本案錯失接受見習騎師訓練的機會。