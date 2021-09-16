無業漢4日內兩持氣槍行劫　認罪囚8年8個月

去年2月一名無業男子在4日內分別闖進2間商店，用氣槍威嚇店員及東主打劫，又以索帶綁事主手腳，共劫去接近3萬港元財物。被告上月於高院原訟庭承認2項搶劫罪，今天（16日）被判監8年8個月。法官杜麗冰指本案案情嚴重，被告是有計劃行事。法官又指明白被告因財政壓力犯案，但很多人均面對壓力故並非犯案原因。

今天代表53歲無業被告陶奇石的大律師求情時指，明白當時2名女事主確受到驚嚇，但她們均沒有身體創傷。被告雖曾有案底，但均屬較輕微的控罪。此外被告患有精神分裂症，案發時承受財政壓力，又要照顧傷殘的女兒，在首次犯案前3天，才將其結婚戒指典當，之後才決定犯案。大律師又指被告坦白認罪，免卻事主出庭作供，故望法官盡量輕判。

法官指雖然2名事主沒有受傷，但她們遭手槍狀物體指嚇，可以想像到她們受到的驚嚇。而且被告帶備索帶，並戴上口罩及假髮遮住面容才犯案，明顯是有一定的計劃。法官又認為被告的財政壓力並非犯案原因，考慮到被告當時是獨自行事及認罪，決定每項控罪判監6年8個月，當中有2年刑期分期執行，即總刑期為8年8個月。

據案情披露，被告陶奇石在2020年2月4日下午5時許，戴太陽眼鏡、黑色口罩及黑色假髮，前往新蒲崗大有街一間時裝店，用氣槍指著57歲女店員的太陽穴並表示打劫，劫去約2700港元財物、並以膠索帶綁起女員工手腕及足踝然後離去。3日後被告又到葵涌廣場一間鞋店，同樣用氣槍狀物體指向41歲女東主前額，又用索帶把她綁起，劫走約2.6萬港元財物。警方接報後透過閉路電視掌握被告行蹤，得知被告居於葵涌葵聯邨，在同年2月8日將他拘捕。