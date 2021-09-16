8月訪港旅客僅1萬人　旅發局推卡通巨型裝置打卡鼓勵本地遊

新冠疫情持續，通關未明，旅遊業繼續「寒冬生涯」。香港旅遊發展局今日(16日)公布，上月初本港訪港旅客約10,811人，雖較去年同期上升143%，但與疫情前19年8月同期約359萬人次訪港的數字仍相差極遠。而上月內地訪港旅客有8,523人，按年增加266.9%；非內地旅客則有2,288人，按年升幅為7.6%。

今年首8個月，整體訪港旅客人數為53,226人，按年大跌98.5%。無論內地旅客或非內地旅客均錄得98%以上的跌幅，今年1至8月內地旅客為39,090人，按年跌98.5%；非內地旅客則有14,136人，按年跌幅98.3%，其中短、長途及新市場旅客跌幅分別為98.4%、98.3%及95.8%。

疫情下本地遊成為新旅行趨勢，旅發局與FriendsWithYou合作，展開「香港.大城小區」西九龍項目第二浪宣傳，以FriendsWithYou繽紛角色聯乘香港及世界之最景點拍攝影片、推出AR互動體驗，及設置大型藝術裝置等。FriendsWithYou角色們將會化身12個大型充氣裝置，於下周四(23日)至下月14日期間在西九文化區藝術公園登場，供市民「打卡」留念。

當中巨型充氣招牌角色Little Cloud最為矚目，因該巨型裝置有超過3層樓高，比巴士車身還要長。同場亦設有比小巴更大的巨型充氣Rainbow。角色Jelly及Rainbow Worm是全球首度亮相，部分角色會不時游走西九文化區藝術公園。另外，香港太空館屆時亦將會變身成巨型微笑「菠蘿包」，其蛋形外牆將會貼上FriendsWithYou角色的經典笑臉。旅發局希望透過活動凸顯西九龍區內的世界級多元藝術特色，亦鼓勵大眾到訪不同景點，以藝文新角度探索香港。