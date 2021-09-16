巴士車長工時長待遇差　工會促設小組檢討員工待遇

城巴的機場及北大嶼山巴士網絡、龍運巴士及新世界第一巴士專營權將於2023年屆滿，港九勞工社團聯會交通運輸行業委員會(勞聯)和香港專營巴士僱員總工會，今日(15日)與運輸署代表會面，反映專營巴士公司除了集中車隊等「硬件」設備，更應重視員工薪酬待遇、晉升階梯等問題，否則難以挽留人才，吸引新血入行。

他們又指，新巴及城巴試行時薪125港元制度，但只計算車長坐在駕駛室的工作時間，其餘福利如醫療、家屬乘車、特別津貼/獎金等員工福利等均欠奉，用膳時間更是無薪時段，形容專營巴士車長「工時長、責任大、待遇差」。

勞聯與專營巴士僱員總工會與運輸署代表會面，並遞交意見書，要求港府為專營巴士僱員確保勞工保障。他們建議港府應成立勞、資、官三方小組，就有關專營權踏入第5年時，進行中期檢討和調整；並要求審批專營權時加強監管運作，以保障員工薪酬待遇，工時及安全駕駛等問題，避免司機車長出現工時過長，休息時數不足的狀況等。

他們又認為，就乘客不合理滋擾行為，車長既要駕駛車輛，亦要就乘客的查詢作出處理和安撫，甚至要調解爭執，其行為已超出巴士車長原本職責範疇。