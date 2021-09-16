搬遷葵涌貨櫃碼頭建屋暫不可行　陳帆：重置費時難應付旺季

本港土地短缺，社會上有聲音建議搬遷葵涌貨櫃碼頭，藉此增加土地建屋。惟運輸及房屋局局長陳帆指出，上述貨櫃碼頭暫時未有條件搬遷，並指出貨運業運作量有淡旺季之分，若撥出部分貨櫃碼頭用地建屋，到旺季時將無法處理相關工作量。

葵青貨櫃碼頭位處葵涌、青衣和昂船洲的海旁地帶，面向藍巴勒海峽，共設9個碼頭，由不同私人營辦商按不同的土地契約以商業模式營運；碼頭的第1個泊位自1972年起開始投入運作。

陳帆日前接受傳媒訪問時指出，若以同一面積計算，上述貨櫃碼頭可處理的貨物算是處於高水平，又形容本港港口在土地運用的效率在全球屬「頂呱呱」。被問到葵涌貨櫃碼頭的後勤位置，仍有大批空置貨櫃堆積閒置，他認為該等貨櫃或用作暫時儲存及處理貨物，自有其需要。

對於另覓地方重建葵涌貨櫃碼頭，陳舉例指新加坡重置碼頭需費時約廿年時間，他相信屆時本港亦已覓得足夠土地。他續稱，目前葵涌貨櫃碼頭系統已經成熟，附近亦有多個配套配合，例如青衣物流中心等，若日後需要重置碼頭，就需顧及周邊產業。

此外，陳帆指港府近年放寬了青馬大橋高度限制，有助大型船隻進出葵涌貨櫃碼頭，同時亦為維港進行挖深海床工程，讓更多遠洋貨櫃船可以駛進。他認為，現時大灣區內已組成一個港口群，帶來互補作用，當中葵涌貨櫃碼頭效率高，可發揮「追更港」的角色，即若鄰近地方的碼頭出現突發情況，令碼頭運作受阻，企業可選擇來港運送貨物。