荔景山路禁行校巴　東方為民請命　 運署即跪低

運輸署8月底突然不再批出沿用已久的禁區證予車長逾10米的校巴駛進葵涌荔景山路一帶學校區，事件引起業界、學校及家長團體群起反對，東網跟進事件並於上周三（8日）刊登後，運輸署隨即「跪低」，再次證明東方傳媒機構一直發揮第四權為民請命，監察政府。業界指自報道刊出後政府部門隨即成立跨部門小組研究改善道路情況，確保校巴能夠在安全情況下繼續接送學生。

今個學年開始，運輸署以收到地區人士投訴為由，擬自10月開始禁止車長逾10米的校巴進出念祖街、敬祖路及麗祖路等多條支路，勒令轉用小型校車行駛，業界稱做法無理，不但影響至少600名學童，也會令校車司機及保母失業，對於疫情下原本已艱難的校巴公司經營更是雪上加霜。東網接獲投訴後隨即與業界及家長團體了解情況，記者亦乘坐校巴親身體驗，卻無發現投訴人士所謂駛上行人路及超越雙白線之事，業界亦指過去十多年從未發生過涉及校巴的交通意外。

公共巴士同業聯會副主席鄧子強稱，原來受影響的學生逾千人，較原先估計的更多，當日校巴業界、校長、議員易志明及陳恒鑌列席立法會，與運輸署代表開會商討事宜。鄧在會上展示《東方日報》刊登的報道，直言運輸署代表亦深感壓力，首先放寬原本讓巴士行走的敬祖路予大型校巴行駛，並按以往做法批出一年禁區證。至於在麗瑤街一帶的學校，就會先批出禁區證3至6個月，期間會聯同路政署及教育局等展開跨部門會議，再作路面實地測試審視改善空間。

運輸署發言人指，由於現時專營巴士行駛的路段適合長車行駛，該署會發出許可證予逾10米長的校巴行駛相同的路段。該署理解個別校巴公司及學校需要時間逐步轉用車身較短的校巴，因此會延長逾10米長校巴許可證的期限，讓校巴公司有足夠時間轉用車身較短的校巴，該署亦會於每次續期申請時，積極跟進校巴公司轉用車身較短校巴的進度，並會在相關許可證中加入額外遵守安全措施的條款，以加強道路安全。