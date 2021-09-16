前年10.1荃灣中槍學生潛逃　同案博士生認非法集結

荃灣公立何傳耀紀念中學的學生曾志健，2019年10月1日示威期間在荃灣遭警員開真槍射中左胸。當時一名理工大學博士生身穿示威者裝束，他嘗試走到曾身旁，要求安排救護車來搶救曾，兩人一同被控暴動罪。曾於去年12月棄保逃，法庭也對曾發出拘捕令。該名博士生今天（16日）在區院承認交替控罪，即非法集結罪，法官批准他保釋至10月15日等候判刑。

兩名被告曾志健（18歲，學生）及邱宏達（28歲，理大博士生），被控於2019年10月1日，在荃灣海壩街、大河道、大河道北和鱟地坊一帶參與暴動。邱承認的交替控罪指他於同日同地參與非法集結。曾另被控當日襲擊警員謝思明和警署警長曾家輝，曾家輝為當日開槍的警員。

案情指，當日大批示威者於荃灣區集結，自下午3時許，約200名示威者佔據海壩街及築起防線，警方布陣對峙。雙方拉鋸20分鐘後，警方展開驅散行動，惟原來散去的示威者重新集結，逾100人開始往警方防線衝擊，迅即重佔海壩街。警方見形勢不對，開始分頭撤離，警署警長曾家輝所屬的小隊是最後一隊撤退。惟該小隊後退時，遭示威者追擊，期間有警員看見邱佩戴頭盔及防毒面罩，跑姿獨特，並高舉張開的雨傘。

該小隊之後被迫到鱟地坊一間便利店外，再遭到示威者襲擊。有警員落單，被最少5名示威者以拳腳、錘子、夾鉗、棒棍等硬物圍毆。曾家輝被包圍時，擎槍警告，此時一名示威者用棍棒擊打曾的前臂時，曾家輝遂向對方身軀發射一槍。該示威者應聲倒地，其他示威者四散。此時被告試圖靠近中槍的示威者，並表示要求安排救護車協助傷者。事後傷者經救護車被送院治療，被告在現場被捕，但表示只想救人。

辯方求情指，被告求學時經歷兩次公開試失利，但最終憑勤奮由大專升讀大學。他以一級榮譽學士畢業後，繼續進修物理學，現在剛完成博士學位，其論文亦在國際權威刊物上刊登。案發當日，被告沒有手持武器，而且他是長短腳患者，故不會是前線示威者。辯方引述被告的求情信，指他的抱負是成為偉大的科學家，為香港科研發展作貢獻，以及培育下一代科學家，遂冀法庭能夠從輕發落。