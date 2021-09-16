小一入學申請表下周一起可遞交　9.27截止

2022/23學年入學的「小一入學申請表」已於本月2日起派發，教育局提醒有意為子女申請在明年九月入讀官立或資助小學一年級的家長，須由下星期一（20日）開始遞交申請表。家長可於月本月20日至27日期間（星期六、日及公眾假期除外）的學校辦公時間內，將填妥的申請表連同有關證明文件的正本及副本直接遞交到該校。

如家長未能親自遞交申請表，可以書面授權親友帶同上述所需的文件代交至所申請的小學。鑑於疫情的最新發展，為避免人群聚集，如有需要，學校或會安排收集箱讓家長投放申請表的正本及有關證明文件的副本，以減少家長等候的時間，在這情況下，請家長留意有關學校於其後核對文件正本的相關安排。

發言人補充，若家長未能親身或以書面授權親友到校辦理手續，也可安排於本月20日至27日期間透過郵寄遞交申請表及相關證明文件的副本（截止日期以郵戳日期為準）。學校在收取有關申請表後會預約家長在11月1日或之前到學校提供相關文件的正本以供核實。學校在核實有關的文件後，會把載有校印的申請表副本供家長保存。