中秋節及翌日料驟雨阻賞月　康文署明起開放3公園展示燈飾

中秋佳節將至，天文台預料當日及翌日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，或阻市民賞月興致，宜帶傘出門以備不時之需。康樂及文化事務署今日(16日)宣布，轄下部分場地於中秋期間將延長開放時間及實施特別安排。當中灣仔維多利亞公園中央草坪將於中秋節(21日)及中秋節翌日(22日)的凌晨2時至5時暫停開放，進行清潔；而觀塘佐敦谷公園亦將於上述兩日先後延長開放時間兩小時及半小時。

除了上述場地，在下周二中秋節當日，東區愛秩序灣公園主題水景及仿漁棚將延長開放時間至晚上11時，而黃大仙牛池灣公園則延長開放時間至午夜12時。康文署呼籲市民，歡度中秋節之餘，在康文署轄下場地必須遵守限制群組聚集的相關法例，同時切勿煲蠟或放孔明燈。該署將會調配人手於中秋節及中秋節翌日，在轄下場地包括公園及公眾泳灘等，加強巡邏，對違規人士採取執法行動。

此外，康文署由明日起至下周三(22日)會於維多利亞公園、沙田公園及天水圍公園，展示中秋燈飾。而香港文化中心露天廣場亦會擺置光影藝術裝置《月球另一面》至下月3日。上述場地的亮燈時間為每日下午6時30分至晚上11時，中秋節當晚的亮燈時間將延長至凌晨12時。惟因應疫情，將不設表演和文娛活動項目。為免人多擠迫，康文署呼籲市民盡量選擇中秋節正日以外的日子前往觀賞。