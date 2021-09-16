被控前年7.1立法會暴動　劉頴匡擬認罪

因涉嫌違反《港區國安法》而正被還押的劉頴匡，連同藝人王宗堯等13人，被指有份在2019年7月1日衝擊立法會，因而被控暴動罪，案件已轉介區域法院審理。案件上次提訊時，其中10人表示不認罪，而劉頴匡等另外4人則未有答辯意向。今天案件（16日）在區院再提訊，劉頴匡表示打算認罪，餘下3人則擬不認罪。法庭已排期於2023年5月29日開審案件，期間劉頴匡繼續還押，其他被告續准保釋。

今天提堂的4名被告，分別為劉頴匡（26歲）、范俊文（28歲）、鄒家成（24歲）及林錦均（25歲）。他們連同另10名被告黃家豪（20歲）、羅樂生（19歲）、何俊諺（21歲）、畢慧芬（24歲）、孫曉嵐（23歲）、潘浩超（31歲）、沈鏡樂（23歲）、王宗堯（41歲）、馬啟聰（30歲）及文家健（21歲），被控於2019年7月1日，在立法會綜合大樓參與暴動。林錦均另被控一項刑事損壞罪，指他於同日同地損壞立法會綜合大樓。除鄒家成及林錦均外，其餘12人另被控於同日違反《立法會（權力及特權）條例》所發出的行政指令，即在進入立法會會議廳範圍內，未有遵守立法會人員為維持秩序而發出的指示。