國泰貨機偏離航道險撞「老虎頭」　調查報告指路線被改動

國泰航空一架貨機於2017年在香港赤鱲角機場起飛後偏離正常航道，飛經愉景灣上空，險撞大嶼山老虎頭，涉事飛機為Atlas Air波音747-87UF型貨機(登記標誌N856GT)，由國泰航空有限公司「濕租」經營。民航意外調查機構今日(16日)就該宗嚴重事故發表第3/2021號調查報告，指出當RASSE 1E固定半徑標準儀表離場路線編寫入飛行管理電腦時，路線被改動，導致貨機起飛後偏離航道。調查小組就該嚴重事故提出了2項安全建議，找出嚴重事故發生的經過和成因，以期避免同類事件再次發生。

事故發生於2017年9月24日晚上11時44分，貨機從香港國際機場07R跑道起飛後不久，向右偏離已公布的標準儀表離場路線，並朝大嶼山老虎頭(高1,527英尺)方向飛行。航空交通管制員於是通知機組人員貨機偏離航道，並指示向左轉，重返標準儀表離場路線。航空交通管制員亦告知機組人員貨機右方的山勢，並指示他們加快爬升至海拔5,000英尺。

約於海拔2,000英尺高度，機上的增強型地面逼近警報系統發出警報。機師立即作出反應，令貨機爬升，在距離地面約670英尺的高度越過山頭。貨機約於晚上11時46分重回標準儀表離場路線，繼續航程而沒有再發生事故。事件不涉人員傷亡或飛機損壞，亦沒有影響其他航空交通。根據國際民用航空組織的準則，事件歸類為嚴重事故。