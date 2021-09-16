為入境治療向衞生署虛報資料　貨船船長被控詐騙准保

一輛貨船於上月24日由印尼抵港，53歲泰國籍船長向衞生署申請「自由無疫通行證」時，涉嫌就船上人員的健康情況提供虛假資料，促使衞生署批出通行證，使船員能夠抵港接受新冠病毒測試，並接受醫療服務。警方昨午（15日）登上貨船並拘捕涉案泰籍船長，控告他一項欺詐罪，今天（16日）押解到觀塘裁判法院提堂。涉案船長暫毋須答辯，以待警方調查。案件押後11月11日再訊，被告獲准以現金1萬港元擔保外出，期間不准離港及不得接觸控方證人。

報稱船長的泰國籍被告Timwatthana Ekarate（53歲），被控2021年8月23日在香港以欺騙手段，向衞生署劉明昊醫生作出虛陳述，即船隻「Thor Monadic」上沒有病人和沒有採取衞生措施，以及在案發當日前的30日內，船上患病乘客人數沒有比正常多，意圖詐騙誘使劉根據 《預防及控制疾病規例》第 599A章第54條發出「自由無疫通行證」導致被告和船上的船員獲得利益，即能夠接受COVID-19測試，並接受醫療服務；或導致衞生署蒙受不利，即向被告和船員提供測試和醫療服務而產生的費用。

控方今天申請押後案件，以待警方進一步調查。主任裁判官錢禮就決定將案押後案件至11月11日再訊，期間批准被告以現金1萬港元保釋，期間不准離開香港及不得接觸控方證人，並須每星期到警署報到3次。