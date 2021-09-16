本港失業率回落至4.7%　連跌6個月

本港疫情緩和，失業率也有改善。政府統計處今日（16日）發表的最新勞動人口統計數字，今年6月至8月失業率為的4.7%，較5月至7月的5.0%下跌，連跌6個月。而就業不足率亦由今年5月至7月的2.4%下跌至6月至8月的2.2%。惟失業大軍仍有高達18.7萬人，較上3個月減少1萬人。

與今年5月至7月比較，在今年6月至8月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中建造業及運輸業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於建造業、餐飲服務活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

至於總就業人數由今年5月至7月的365萬人，上升至今年6月至8月的3,651,700人，增加約1,700人。同期的總勞動人口則由3,848,400人下跌至3,839,500人，減少約8,900人。

失業人數（不經季節性調整）由今年5月至7月的198,400人下跌至今年6月至8月的187,700人，減少約10,700人。同期的就業不足人數亦由92,300人下跌至86,200人，減少約6,100人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業當中，零售業和住宿服務業的失業率在今年6月至8月較上一個三個月期間分別下跌0.4和0.5個百分點至6.4%和6.9%；餐飲服務活動業的失業率則自2021年年初以來連續多個期間下跌後維持在8.6%不變。同時，大多數其他經濟行業的失業率下跌，其中建造業和運輸業的失業率出現明顯跌幅。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場隨着經濟復甦繼續改善。展望未來，隨着經濟繼續復甦，勞工市場應會進一步改善。政府派發的電子消費券將繼續支援與消費相關的活動。然而，由於更具傳染力的Delta變種病毒在全球多個地方傳播，環球疫情仍是經濟及勞工市場前景的主要不確定因素。社會必須協力達致更廣泛的疫苗接種，以協助經濟全面復甦，並使勞工市場進一步改善。政府會繼續密切留意相關情況。