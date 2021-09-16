港府刻薄成性　逾千幅官地寧曬太陽　5年僅批52項予NGO

政府2019年2月推出資助計劃，預留10億港元支援非政府機構(NGO)善用空置政府用地，並進行基本及必須的復修工程。惟有團體進行閒置官地短期租用狀況調查時，發現過去5個年度分別有32幅空置政府土地，及20幅空置校舍出租予非政府機構作非牟利用途，對比每年1,000多幅未批租政府土地，只佔不足1%，反映政府支援非政府機構租用閒置官地力度不足。團體建議簡化現有申請流程，加快審批進度。

天水圍社區發展陣線於年初至今進行調查，發現過去5個年度，即由2016/17至2020/21 年度，只有52幅空置土地及校舍出租予非政府機構作非牟利用途，惟當中只有13個項目成功申請資助計劃撥款(未有計算3項獲批過渡性房屋項目)。

研究員張延更指，過去3個年度，遭地政總署拒絕申請的個案，及由機構自行撤回申請的數目遠高於成功獲批項目，單是上個年度遭拒絕或撤回個案數目，更是獲批個案數目的3倍，反映非政府機構成功申請機會渺茫。

社區發展陣線組織主任楊健濱指，其機構於2019年有意申請西貢一幅閒置用地作社區用途，並已經聯絡當區居民，惟最終因事前勘查費用高昂，而且機構缺乏援助，未能進行實地勘查而放棄申請。他明言，不少中小型機構都苦於成本及專業知識不足而未能受惠於計劃。