餐廳經理涉非法集結受審　質疑警員抄口供錯字亦相同

前年11月11日「大三罷」，午膳時間中環一帶有人發起「快閃」示威，激起警民衝突。一名餐廳經理於事隔一年半後被控參與非法集結，他否認控罪，今天（16日）起在東區裁判法院受審。辯方律師質疑警員互相抄襲記事冊，連錯字都一模一樣；辯方又指出被告的衣着與警員記事冊上描述的不符，質疑警員的記憶不準確。審訊明天（17日）繼續，控辯雙方將會作結案陳詞。

28歲被告歐悅衡，被控一項參與非法集結罪，控罪指他於2019年11月11日，在中環德輔道中與畢打街交界，與其他不知名人士參與非法集結。控方證人警員葉鎮光（譯音）今天作供表示，案發當日約中午12點半，他聽從上級指示趕到現場支援及「作戰」，到達現場時被告站在他面前，兩人距離約2米。當時被告身穿黑衫、黑褲、黑鞋，並戴上黑色口罩，不停叫囂及指罵警員，其身後就有約60名示威者聚集，他們穿戴不同顏色的衣服及口罩。葉向示威者發出警告，惟被告繼續指罵警員，葉與警長吳志華便將被告按在地上制服，並將他鎖上膠索帶送到警署。

辯方律師盤問葉時，呈上一張在中環拍攝的相片，顯示被告被捕時的衣着情況，見到被告沒有戴口罩，身穿一件白色、印有橙黃色卡通人物圖案的上衣、一件深色恤衫外衣及一條深色長褲。葉同意被告當時有穿着該白色上衣，但由於自己只留意被告最外層的衣物，故遺漏記錄這個事項。辯方律師質疑警方，當時只是隨手拾起地上一個口罩，就當是被告佩戴。辯方律師另外又指，葉、吳的警員記事冊上的內容以至錯字都一模一樣，包括將「停留」寫成「停溜」、「大廈」寫成「大厦」，質疑他們有抄襲之嫌。對於上述質疑，葉、吳均極力否認。

裁判官黃雅茵聽取控方案情後，裁定表面證供成立。之後被告選擇不自辯，但傳召其當時的上司、星巴克咖啡店經理陳具初（譯音）作供。陳稱自己與被告案發時在中環怡和大廈的咖啡店共事，案發當日收到上司指示有突發情況需要提早打烊，故他們在中午12時左右一同下班。陳指星巴克要求員工，上班需穿着黑或白色的有領恤衫、黑或卡其色的長褲及黑色鞋。