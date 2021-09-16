父母半相合血幹細胞可移植　重型地中海貧血病人更易「脫貧」

重型地中海貧血的患者，終生需要定期輸血及注射除鐵藥，以維持生命。移植造血幹細胞是目前能根治的唯一方法，不過病人要找到「全相合」捐贈者需花一段很長時間。近年醫界研發移植「半相合」捐贈者的血幹細胞，新技術下，即使父母的半相合血幹細胞亦可進行移植，令重型地中海貧血的患者可重拾正常造血功能，手術成功率更高於85%，讓患者可告別長期治療的苦日子。

現年19歲的賴凱霖分享自身經歷時稱，自己從1歲時因發燒被送往院治理，其後發現其血色素僅得4度，遠低正常的12至13度，繼而確診患有重型地中海貧血。她隨後每月需到醫院輸血，晚上更要注射除鐵藥，凱霖直言該藥並非簡單一針就完成，需要持續注射8至10小時，亦因此影響睡眠質素，晩上亦不能外出。其後在她9歲時，終於在台灣找到合適的骨髓，可進行全相合血幹細胞移植，成功脫「貧」。

惟並非每個重型地中海貧血患者都如此幸運，因等待脗合骨髓的時間十分漫長，機會渺茫猶如大海撈針，醫界為此研發移植半相合血幹細胞，讓患者獲得多一個治療選擇。地中海貧血兒童基金主席馬紹鈞醫生指出，有別於傳統技術需要患者和捐贈者的白血球抗原(HLA)完全相合，新技術則利用父母半相合血幹細胞進行移植。

他續稱，該技術過往適用於血癌病人，由於不容易找到HLA完全相合的捐贈者，而父母捐贈血幹細胞機率較大，故近年已將技術轉移至治療地中海貧血病患，而香港的手術成功率可高於85%。