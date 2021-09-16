尾隨中一女生歸家疑有所圖　20歲男涉遊蕩被捕

上周五(10日)下午約2時許，一名12歲中一女童放學後獨自返回長沙灣麗翠苑寓所，期間一名男子尾隨她進入大廈和走進升降機。升降機上升途中，男子聲稱有蜘蛛攀爬女童背囊，並嘗試伸手接觸她，女童對他不瞅不睬，抵達住所樓層便離開升降機，惟對方繼續跟隨，再借故詢問大廈後樓梯位置。女童為避開可疑人士，迅速返回家中，有人仍不肯罷休，按動其住所門鐘試探，聲稱上門尋人，直至見到女童祖母應門才告逃去，兩嫲孫及後報警求助。

長沙灣分區特遣隊及深水埗警區刑偵人員搜集區內「天眼」影片，經深入分析後，鎖定一名目標人物，昨傍晚(15日)約6時許掩至屯門一住宅單位，以涉嫌遊蕩拘捕該名20歲男子，並檢獲懷疑犯案時所穿衣物。被捕男子報稱學生，與涉事女童並不相識，不排除屬有目標針對未成年女童犯案，現正被扣留調查。

深水埗警區刑事調查隊高級督察黃瀚緯表示，警方非常重視保護兒童及青少年安全，呼籲市民時刻保持警惕，留意身邊有無可疑人尾隨或徘徊，如察覺有危險，應到人多地方暫避，保障自身安全並報警求助。另外，市民如目擊上述案件，或曾經遭遇類似事件，請盡快與調查人員聯絡。