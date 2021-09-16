青少年吸毒問題加劇　人數升近八成　吸大麻者增近倍

今年上半年被呈報的21歲以下吸毒人數大幅上升76%，當中吸食大麻的人數上升92%。禁毒常務委員會今日(16日)公布今年上半年本港的毒品相關情況，當中整體被呈報的吸毒人數較去年同期輕微減少5%(由3,594人下降至3,426人)。大麻仍是被呈報的21歲以下青少年吸毒者最常吸食的危害精神毒品，佔該年齡組別的55.6%。

據藥物濫用資料中央檔案室的數字顯示，今年上半年被呈報的21歲以下吸毒人數由290人上升至511人，升幅達76%，當中學生佔該年齡組別的人數和比率亦由30.4%上升至43.4%。

21歲以下青少年被呈報吸食大麻的人數由147人上升至282人，較去年同期上升92%；吸食可卡因的青少年的人數由111人上升至196人，大幅上升77%；吸食氯胺酮的青少年更由33人上升至66人，是去年同期的2倍。涉及毒品罪行的被捕人數中，21歲以下的青少年由去年同期的203人上升至348人，升幅超過70%。

整體而言，不少毒品的吸食人數均有上升，當中被呈報吸食大麻的人數由346人上升至578人，較去年同期上升67%；被呈報吸食可卡因的人數由403人上升至571人，升幅達42%；被呈報吸食氯胺酮人數由254人上升至324人，上升28%。但傳統的毒品吸食人數則有所減少，海洛英吸食人數較去年同期下降34%，甲基安非他明(「冰毒」)吸食人數下降10%。

涉及毒品罪行的整體被捕人數，由去年同期的1,504人上升至2,248人，升幅接近50%。今年上半年首次被呈報的吸毒人數由720人升至991人，較去年同期上升38%，當中21至35歲的年輕成年人佔43%，「毒齡」中位數為3.3年。

當局強調，檔案室去年及今年上半年的季度數字均可能受疫情影響，例如由於疫情關係，呈報機構接觸到的吸毒者人數可能有所減少。而禁毒常務委員會主席李國棟醫生表示，大麻和氯胺酮的吸食趨勢近來趨升，可卡因的吸食人數亦有所增加，青少年被呈報吸食這些毒品的情況尤其值得關注。