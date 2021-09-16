政Whats噏：擬數夠票加補鑊措施　中大新實驗樓撥款鬼祟重上財會

中文大學於前年反對修訂《逃犯條例》風波中，因校園發生激烈衝突而被外界狠斥為「暴大」，加上校長段崇智未有嚴懲相關人士，惹來部分議員不滿，以致中大早前向立法會財務委員會申請逾14億港元撥款，興建綜合科研實驗大樓嘅項目受到阻撓，中大唔想項目被否決，決定自行撤回。不過事隔7個月，議程竟然鬼祟重現喺本月24日嘅財會議程喎！

身兼中大校董嘅議員麥美娟，對於項目嘅態度轉趨軟化。佢提到中大校方撤回項目之後都有再向議員詳細介紹實驗大樓用途，強調主要係科研之用，而立法會同社會亦都一直關注各大院校發展，所以促成項目重上立會，希望中大可以盡快興建國家級實驗室。

中大近來喺校園入口設入閘機，要求師生進入校園前拍卡，未能拍卡或者校外人士就需要登記，門口仲有保安員查核證件。中大落實出入管制措施，似乎係為重闖財會鋪路喎。麥美娟提到以前喺中大讀書，都冇諗過校園會有大量外人進入，導致出現反修例風波時嘅危險場面，認同校方採取措施強化保安，可以保障學生，期望可以進一步加強管理。

同樣係中大校董嘅議員劉國勳亦指，中大校方自撤回項目後，期間就議員關心嘅情況進行適當調整，亦一直有聯繫議員解說以爭取支持。劉國勳認為中大管理層有決心改變，無論係保安或校園管理等等，都令大家放心，佢亦明言自己會支持項目。

睇返轉頭，財委會原定喺今年2月開會審議有關項目，但係中大突然喺前1日撤回項目，話由於部分議員對中大處理前年社會事件嘅工作，以及事後提升保安措施嘅詳情表示關注，決定暫時撤回撥款申請，爭取更多時間向議員解說。當時中大已經講明爭取喺今屆立法會會期內，再將撥款申請提交財委會。當時就得返審議喺香港大學校園興建1座科研實驗大樓以及1座資訊科技大樓，涉款約11億港元嘅項目。