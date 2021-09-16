判決評論曾掀爭議　郭偉健獲委任國安法指定法官

區院法官郭偉健去年4月在審理將軍澳「連儂牆」行人隧道斬人案時，痛斥示威者的行為與文革式極端主義及恐怖主義無異，又讚揚被告有「高尚情操」，言論引起爭議。郭官之後一直沒有再處理反修例案件，直至今年7月才重獲安排審理具政治背景的案件。他今天（16日）在處理一宗涉嫌設計及派發港獨傳單的案件時，便透露自己已經被任命為國安法指定法官。

郭官今天處理的案件涉及2名被告曹雪芯（45歲、香港專業教育學院文員）及黃俊偉（17歲、中四學生）。他們同被控一項串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪。控罪指2人在2020年5月至同年12月11日期間，在香港一同串謀和另一人串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，意圖激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

辯方律師今天在庭上表示，本案涉及危害國家的行為，要求由國安法指定法官審理。郭官隨即表示自己便是國安法指定法官其中一員。此外，一直被還押的曹今日有保釋申請，而黃則申請修改保釋的條件。郭官最終拒絕2人的申請，並把案件押後10月19日再訊。