本港有紀錄以來第3次9月落雹　天災過後勢無運行

將軍澳今午(16日)罕見落雹。據香港天文台統計顯示，本港甚少出現落雹，自1967年至今，本港在54年間共錄得41次落雹記錄，大都於3、4月間發生，9月落雹屬罕見事，近半世紀以來僅得3次，分別是1983年及2002年，這兩次落雹後，香港均爆發大事，在當年及隨後的幾年政治混亂、經濟插水，更爆發公共衞生危機，人命及經濟損失不菲。

1983年是香港有紀錄以來落雹最多的一年，年內共7次落雹，其中一次正是9月。這一年，中英已開始就香港前途問題展開談判，而9月時市場更傳出中英談判不順利的消息，港股大跌，引發投資者信心危機，慌張避險下，港元匯價大幅波動，一度大跌至1美元兌10港元的歷史低位，政經局勢岌岌可危，同年10月15日起，港英政府實施聯繫匯率制度，但經此一難，大批香港人身家只剩一半，更多人移民他鄉。

另一次9月落雹的2002年，該年11月內地爆發沙士疫症，翌年肆虐香港，造成1,755人感染、299人死亡，香港更需因此向世衞組織申報，被視為疫埠。全城經濟蕭條，股樓慘跌，負資產重現，香港有如災難之城。

除了9月落雹壞事連連外，落雹較多的年份，香港同樣無好運。1998年2月曾出現3次落雹，當時正值亞洲金融風暴，香港樓價一落千丈，私人物業瘋狂貶值，中產淪為負資產。