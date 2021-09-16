元朗陳健雄中醫診所涉管有未經註冊中成藥　衞生署正調查

元朗一間中醫診所被揭涉嫌非法管有未經註冊中成藥，衞生署指，正調查位於新界元朗安寧路65號福安樓1樓B室的陳健雄中醫診所，該中醫診所涉嫌非法管有10款名為「順天堂複方中藥顆粒」的未經註冊中成藥。

衞生署根據情報，今日（16日）聯同警方突擊搜查註冊中醫陳健雄的診所，並檢獲上述懷疑未經註冊中成藥。初步調查顯示，有關中成藥在台灣生產。警方在行動中拘捕一名71歲男子，涉嫌非法管有未經註冊中成藥。調查仍在進行中。

發言人說，未經註冊中成藥的安全、品質及成效均未經證實，可能對公眾健康構成風險，待調查完成後，署方會就檢控事宜徵詢律政司的意見。另外，署方亦會將個案轉介香港中醫藥管理委員會，以考慮是否需要採取紀律行動。

衞生署呼籲曾曾獲有關處方的複方中藥顆粒的市民，如有不適或懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將藥物送交九龍觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。