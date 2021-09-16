政Whats噏：抗體消失要打第三針　葉劉淑儀受邀做「白老鼠」

新冠肺炎疫苗嘅保護力似乎不似預期，醫學界正研究第三針嘅可行性。議員葉劉淑儀今日(16日)就應醫療中心邀請，做「白老鼠」接種第三針新冠疫苗，兼且係「溝針」添，因為之前打兩針係科興疫苗，第三針就選擇復必泰。事後葉劉話感到有少少疲累，不過整體身體狀況都還好嘅！

葉劉屬於第一批打針嘅人士，今年2月22日接種第一劑科興疫苗，5月28日到醫院進行身體檢查，當時抗體指數是182.6，屬於合格水平，但葉劉喺本周一抽血過後，發現體內中和抗體已呈陰性，換言之身體內已經無足夠嘅抗體，打完疫苗針都有可能感染新冠肺炎啊！

所以葉劉接受醫療中心邀請，參加第三針測試計劃。佢話今次選擇「溝針」，接種復必泰疫苗，事後就喺醫療中心稍事休息先至離開，而為佢接種嘅醫生就詳細解說接近半個鐘。葉劉話當刻感到些少疲倦，但身體狀況都算良好嘅，但預計明日就會更加攰喇！

葉劉又指，往後需要再抽5次血，持續跟進情況，而下次抽血日期就將會係今個月底。佢仲覺得作為公眾人物接種「第三針」係以身作則，不過名副其實就係做「白老鼠」囉。