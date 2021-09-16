諾華4種降低血壓處方藥含雜質　衞生署回收所有批次

衞生署今(16日)從市面回收4種產品的所有批次，因為相關產品含有疊氮雜質；涉事公司為持牌藥物批發商瑞士諾華製藥(香港)有限公司(諾華)，作為預防措施，諾華自願從市面回收所有批次的產品。

衞生署接獲諾華通知，4種產品包括：Losacor 50毫克藥片、Losacor 100毫克藥片、Losacor HCT 50毫克-12.5毫克藥片及Losacor HCT 100毫克-25毫克藥片，在海外製造商發現產品中的有效成分含有高於可接受水平的疊氮雜質。作為預防措施，諾華自願從市面回收所有批次的產品。

疊氮雜質被認為是一種突變原，可以引起細胞內脫氧核糖核酸(DNA)的變化，並可能增加患癌症的風險，但疊氮雜質導致人類癌症的風險尚未清楚。上述產品是用於降低血壓的處方藥物。根據諾華的資料，產品曾進口香港並供應予私家醫院、私家醫生、社區藥房，以及轉口到澳門。

衞生署發言人說，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，會密切監察有關回收，並補充正在服用上述產品的病人不應自行停藥，應盡早向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。