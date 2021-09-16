下月為南丫海難9周年　警方等200人進行大型海上演習

下月1日為「南丫海難」9周年，警方今日(16日)在堅尼地城對開海面進行跨部門大型海上演習，以加強水警人員在處理海上重大事故的應變及協作能力，並聯同消防處、政府飛行服務隊及海事處代表，共派出超過200名人員參與。

警方展開代號「逸群」的演習，模擬一艘載客渡輪，在航程途中被一艘快艇撞擊，導致船上多人受傷，及船身傾側入水。在水警人員和各政府部門的良好協調下，迅速將所有傷者及受影響人士運載到附近碼頭，並交由救護人員處理。

警方表示，會繼續與各政府部門保持緊密聯繫，定期進行跨部門演習，檢討重大事故的應變計劃，以及加強部門的協作能力。

2012年10月1日，本港發生歷來最嚴重的海上事故，一艘載客船載着127人出海觀賞煙花，期間，被一艘雙體船撞擊後迅速翻沉，事故共造成39人死亡、92人受傷。高等法院2014年裁定雙體船船長39項誤殺罪成的，被判入獄8年，而1項危害他人海上安全則判囚18個月，與誤殺罪刑期同期執行；另外，載客船船長則被控1項危害他人海上安全罪成被判囚9個月。