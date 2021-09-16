10個指明地方被納入強檢　包括9間學校

政府今(16日)就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處10個指明地方的人士接受檢測，包括9間學校因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，被納入強檢名單。

因應曾於香港逗留的非本地確診個案，當局指即使已經完成新冠疫苗接種的人士，亦須接受強制檢測。1個指明地方涉及：青衣牙鷹洲街8號灝景灣9座，任何在8月19日至今日期間身處超過兩小時的，須於本周六(18日)或之前接受檢測。

至於爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案的幼稚園方面，包括：屯門青盈路38號哈羅香港國際學校(Early Years Centre)、大埔太和路2號寶雅苑家和閣(C座)地下天主教大埔幼稚園、屯門景峰徑2號景峰花園第4座地下(部分)及第5座地下迦南幼稚園(景峰花園)、粉嶺華明路21號華明邨耀明樓地下保良局莊啓程夫人幼稚園、藍田麗港城第二期地下迦南幼稚園(麗港城)/迦南幼兒園(麗港城)、九龍塘森麻實道3號及3號A地下及1樓耀中國際學校(幼稚園)，及灣仔愛群道36號地下愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園；均須於下周一(20日)或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

小學方面，包括：九龍城東寶庭道8號民生書院小學就讀一年級，及大嶼山愉景灣海澄湖畔路38號智新書院就讀二年級；均須於本周六或之前接受檢測。