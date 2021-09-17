疫情下失業者眾　九巴趁機廣聘車長　吸納人才

新冠肺炎疫情衝擊不同行業，受影響行業從業員被迫無奈轉工。有曾經於旅遊業工作多年的旅遊巴司機和於零售業打滾多年的售貨員，決定另闢蹊徑，重新學習新技能增值自己，成為九巴及龍運巴士車長。九巴表示，一直以削減車長工時、增加車長人數為目標，近5年內亦吸引不少年輕人入行，30歲以下車長有逾70%的增幅。

入職1年的後備女車長葉靜霖現年約20歲，年輕女車長雖然較罕見，但駕起車來一點也不「馬虎」。她坦言在工作期間偶然會被乘客指罵，但會以自己多年做售貨員待人接物的經驗來應對，「有時塞車的話，就會先同乘客講聲不好意思」。她又稱，疫情期間萌生轉職念頭，希望可以興趣為先，停工3個月後決定投考巴士車長，家人亦有支持。

原本駕駛旅遊巴20多年的譚振華，現在不再接載外地旅客，轉職龍運巴士車長，駕駛機場線路巴士路線。他稱，雖然現時工作鮮與乘客交談，但曾經有熟客認得他，早上會跟他點頭打招呼，然後送上香蕉，令他感到非常窩心，而在開車時偶爾見到飛機，也會有熟悉的感覺。

九巴人力資源部主管呂鳳娟表示，九巴仍在招募車長，尤其疫情穩定情況下，客量有所上升，期望可聘請受疫情影響的各行業從業員，吸納人才壯大團隊。