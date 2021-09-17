復必泰疫苗限稀釋後6小時內使用　醫護嚴控疫苗供應減浪費

本港疫苗注射計劃已經超過200多日，醫院管理局營運的7間社區疫苗接種中心，為市民接種由內地及德國合研的復必泰疫苗。由於該疫苗需先稀釋才能使用，而且已稀釋的疫苗超過6小時不用便會報廢，令在接種中心工作的醫護面對不少挑戰。為免浪費疫苗，醫護都自創多種「招式」來嚴控疫苗供應量。

現時社區疫苗接種中心的營運時間為朝8晚8。在龍琛路體育館社區疫苗接種中心工作的護士徐淑萍表示，每日傍晚6點來打針的人普遍較少，亦有已預約的人士沒有出現，間中出現「有針無人打」的情況。

因此，徐與所屬接種中心的團隊共同創作兩招，「清零行動」及「即叫即蒸」，即在大約6時，登記區同事即時點算輪候打針的人數，並且立即安排輪候人士打針，將打針人龍「提早清零」，而6時後則採用「即叫即蒸」方式，不只按照預約人數，更以即時派籌的方式，通知藥劑師準備所需劑藥，務求精準安排疫苗供應量，減少浪費疫苗。徐稱，中心近日已沒有用剩疫苗的情況。

在曉光街體育館接種中心負責疫苗管理的藥劑師麥麗琪補充指，藥劑師解凍瓶裝復必泰疫苗後，需在2小時內稀釋並製成6針劑疫苗，而該批疫苗須於6小時內使用。若未用的疫苗需要即日棄置。

麥續稱，每天距離接種中心關門前2小時都十分緊張，必定會監察即時疫苗所需數量來做準備，避免預備過多疫苗而造成浪費，更形容「緊張到腎上腺素也高些」。一眾醫護希望市民盡早到接種中心，減低醫護的壓力。