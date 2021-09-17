東方日報A1：9月落雹　香港大鑊

9月飛霜，香港天怒人怨！昨午本港多區雷電交加、風雲變色，將軍澳更有冰雹從天而降，大如紅豆的冰雹噼噼啪啪砸在將軍澳環保大道一帶，附近的壹傳媒大樓及相關建築全被幅蓋，區內居民對冰雹來襲反應各異，網上充斥「落雹乃凶兆」、「落雹不祥」的言論，人心惶惶。翻查歷史，本港有氣象紀錄以來的半個世紀中，9月落雹只發生了3次，前兩次即1983年及2002年，都是政治、經濟及民生大動盪之年。今年本港又陷政治困局，加上世紀疫情及經濟衰退影響，數以十萬計市民移民棄港，已印證落雹非好事。堪輿及玄學界分析落雹是動盪，是小凶之兆。有學者則指，中國傳統有天人感應之說，香港必須反省天災人禍的根源，只有徹底的變革才能扭轉乾坤。

昨午多區出現驟雨及強烈狂風雷暴，天文台在下午一時收到將軍澳的冰雹報告，綜合市民報告，落雹時該區天昏地暗，猶如颱風來襲，傾盆大雨更夾雜冰雹而降，區內一度錄得每小時雨量逾100毫米。有居民指，冰雹頻頻擊中住所窗戶、車輛，有途人執拾冰雹，形容冰雹粒大如「台式飲料內的珍珠」相若。

天文台署理高級科學主任江偉解釋，昨日的強烈狂風雷暴由高溫所觸發，「狂風雷暴對流較強烈將大氣中的冰粒帶到地面，形成落雹情況。」他又指，香港落雹較少見，但不是完全沒有。截至昨晚九時，天文台全日共錄得3,277次雲對地閃電，當中3,021次分布於新界東部地區。前天文台台長岑智明昨在Facebook解釋，外國落雹的大細可大如雞蛋、網球，本港昨日的冰雹體積較細，冰雹大小主要與上升氣流的強度有關。

落雹向來被認為是不祥之兆，因為冰雹「擲地有聲」，傳統有天怒示警之說。有市民在網上表示，過去兩年，香港民怨沸騰，今次天文異象難免令人浮想聯翩。有堪輿及玄學界人士直指異象顯示香港有動盪。

總結今年政治、經濟及疫情，前年的黑暴及去年《港區國安法》在港落實後，本港社會雖已穩定，但政府高層缺乏改革魄力，行政架構臃腫低效、官員畏首畏尾，被坊間批評廢官禍港。經濟方面，百業遭受疫情打擊，奄奄一息之際，恒生指數又由今年1月4日報27,472點，跌至昨日收市的24,667點，年頭至今指數下跌超過一成，若以高位31,084點計，跌幅更高逾20%，不少股票已腰斬或貶值八成，資產大蒸發。此外，疫情禍港逾年半，截至昨日，香港已錄得12,150宗感染個案，213人死亡，至今香港還不能與鄰近的廣東省、澳門通關。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強分析指，中國傳統確有類似天人感應，亦與香港政經失序，管治失當有關。他表示本港樓價持續高企，移民人數大增，人才流失，加上疫情持續，通關無望，經濟低迷，「現屆班子咩都做唔好」，認為一定要更換管治班子，繼續做下去未來只會毫無進步，無法扭轉乾坤，直言此次自然現象可以說是敲響警鐘。

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