你要知：買潤唇膏勿跟風　亂用隨時惹唇炎

潤唇膏是大多數人袋中必備物品之一。無論春夏秋冬，潤唇膏都能為唇部保濕、保持水潤。不過多人搽並不代表人人識搽，到底正確搽潤唇膏程序是怎樣？愈滋潤是否愈好？如何揀一支適合自己的潤唇膏？就由專家為大家一一拆解。

潤唇膏產品五花八門，如何找到最適合自己的款式？皮膚專科醫生鍾振堅直言，「每個人對於潤唇膏的需求不同，盲目跟潮流購買，有機會誤購不適合自己膚質的產品，從而導致紅腫、發炎等。」鍾建議，容易嘴唇敏感或唇炎患者，選擇護唇產品時應選擇少顏料、少色素的產品。此外，水性的潤唇膏比油性的更易刺激肌膚，因此使用前最好先測試或不要選購過分水性的潤唇膏。

網上流傳一道塗抹潤唇膏「秘方」，聲稱應按唇紋塗抹才能最有效滋潤嘴唇，到底是否屬實？鍾笑指，「係咪要跟住唇紋搽先正確呢？醫學方面的論述就並不多，但我認為溫柔同均勻地塗抹上下唇就可以。因為嘴唇皮膚十分柔嫩，因此切勿過分用力揉搓。」至於搽潤唇膏的次數及時間，鍾表示並沒有劃一的標準，「如果是適合嘅潤唇膏，唇乾就可以搽。另外亦沒有明確醫學根據指睡前不能搽潤唇膏。」

關於潤唇膏的「過期日」，坊間有人認為包裝上的日期最可信，亦有人指潤唇膏在開封後一年就到期。「兩個講法都有根據，包裝上的過期日固然可信，但另一個講法是實際應用層面。」鍾解釋指，當嘴唇上有水分、血，或留有食物殘渣等情況下使用潤唇膏，物質會在潤唇膏表面上孳生細菌，「所以要留意潤唇膏乾唔乾淨，特別是沾到食物後，一定要注意清潔。」