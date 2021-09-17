職工盟執委會通過解散　待下月大會拍板　3管理層率先「跳船」

教協、民陣、支聯會先後解散，有指香港職工會聯盟(職工盟)將成下一個目標。消息指，職工盟執委會昨晚(16日)開會通過解散決議，但仍須待下月3日召開會員大會正式通過，職工盟主席黃迺元回應查詢時指下周日(19日)會召開記者會交代。據了解，職工盟總幹事蒙兆達、副主席翁愛明及徐考澧已辭職。

前年反對修訂《逃犯條例》風波期間，出現海嘯式的新工會登記，當中不少被炮轟不但沒有保障工人權益，反而在黑暴及抗疫期間發動反政府活動及製造社會分化，亦有指申請數字飆升，全因反對派計劃針對立法會及選委會選舉「海嘯式種票」。而事件背後的推手，就是一直推動反中亂港活動的職工盟，截至今年7月，多達37個於黑暴期間成立的工會以職工盟會址作登記。另外亦有部分並非用職工盟會址登記，但卻獲職工盟背後力撐的「偽工會」，更嚴重偏離工會法定宗旨，騎劫業界分化社會。

目前職工盟的核心成員亦身陷囹圄，秘書長李卓人與壹傳媒黎智英關係千絲萬縷，李曾收取黎秘密捐款及「袋住先」9個月，而兩人同因3宗未經批准集結案罪成，共判囚20個月，現正服刑。至於前主席吳敏兒及由職工盟力撐的醫管局員工陣線前主席余慧明，因參與去年民主派35+初選案涉違《港區國安法》被控串謀顛覆國家政權罪，吳現仍被還押，余早前獲准保釋候訊。