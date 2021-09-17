警方要求刪指定電子平台訊息　支聯會FB另起爐灶

香港市民支援愛國民主運動聯合會(支聯會)昨日(16日)在其舊Facebook專頁貼文稱，昨晚10時移除支聯會網站、Facebook及其他指定電子平台訊息。然而，支聯會早於本周三(15日)於Facebook開設新的專頁，並於昨日上載第一則貼文，交代刪除支聯會其他原有的電子平台訊息。就支聯會Facebook開新專頁，警方發言人回應指，不評論個別個案。警方採取任何行動，會按實際情況，依法處理。

新的支聯會Facebook專頁目前只有一則貼文，內容為支聯會應警方要求移除電子平台訊息，以及稱日後最新的支聯會訊息將會透過該網上電子平台發布。

根據新專頁顯示支聯會為非營利組織，而圖片沒有使用支聯會標誌，轉用以往六四集會的相片，內容也沒有提及以往五大綱領或「結束一黨專政」字眼。

警方指出，根據《港區國安法》第43條及其《實施細則》附表四，警方可要求服務商對發布在電子平台上相當可能構成危害國家安全罪行，或相當可能會導致危害國家安全罪行的發生的電子訊息作出禁制行動。「危害國家安全罪行」包括分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動及勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪行等，有關禁制行動會嚴格按照法律進行。

該法第3條訂明，香港特區行政機關應當依法有效防範、制止危害國家安全的行為和活動。上述禁制行動的權力，目的是為防範及制止危害國家安全的罪行，並只適用於在電子平台上發布而屬相當可能構成危害國家安全罪行或相當可能會導致危害國家安全罪行的發生的電子訊息，市民可繼續合法地使用互聯網，不會受影響。