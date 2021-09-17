團體指記協涉違法　促警方徹查

保安局局長鄧炳強早前批評「香港記者協會」（記協）帶有特定政治色彩，並非政治中立，並呼籲記協將資金來源及會員名冊等資料開誠布公釋除公眾疑慮。有團體今日(17日)在灣仔警察總部外請願，批記協為黑暴護航，要求警務處處長蕭澤頤盡快徹查記協。

「蘋果假新聞及毒新聞監察組」召集人傅振中表示，記協根據《職工會條例》成立，本應以保障記者權益為依歸，惟實質為徹頭徹尾的反政府組織，長期以政治凌駕專業，在前年處處為黑暴護航，令人懷疑記協勾結外國勢力。傅又指記協胡亂派發記者證予未成年人士，其中更包括13歲「記者」，假記者不但不能持平報道新聞，更阻礙警方執法，希望蕭澤頤調查記協是否違法。傅又表示已在本周發起網上聯署，要求記協、支聯會等反中亂港組織自行解散，稱在4日內已經籌集逾6萬個簽名，下周會將聯署及10條問題交予記協，要求記協給公眾一個交代。

鄧炳強前日(15日)建議記協公開過去幾年資金紀錄及會員名單，以證明記協過往有否接受外國政治組織資助。鄧當時指記協立場偏頗，過去若有涉及《蘋果日報》、《立場新聞》的事件時，記協必定提出譴責，然而《東方日報》記者遭某傳媒大老闆刑事恐嚇時，記協卻噤若寒蟬。他又形容記協處事手法有既定政治立場，無法保持政治中立，而記協執行委員委員主要來自某幾個媒體，實在缺乏代表性。