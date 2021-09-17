補打新冠疫苗加強劑掀爭議　養和醫院展開第3針臨床研究

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌早前表示，本港疫情緩和，目前並無急切需要接種第3劑疫苗，建議有通關時間表後才接種，確保抗體維持在一定水平。不過，已有醫療機構就第3針展開臨床研究，養和醫院早前邀請多名行政會議成員參與測試，其中包括2月接種科興疫苗、抗體已消失的人士。

養和醫院表示，醫院設有臨床試驗中心進行不同研究。現正展開的一項臨床研究，旨在探討接種第3劑新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗後的免疫反應及可能出現的副作用。是次研究由院內倫理委員會（研究）批准進行，同時向衞生署申請臨床試驗證明書並獲審批。研究結果會適時公布。然而，醫院未有透露參與研究的準則、受邀名單、是否接受公眾報名等。

食物及衞生局則表示，因應新冠疫苗的使用，本地的大學及研究機構等都開展了不同的項目，以收集更多的科學數據。在開展任何有關新冠疫苗的臨床試驗前，研究機構必須先向政府提交計劃書，說明包括試驗目的、設計及方法等資料，以申請臨床試驗證明書以及使用獲認可的新冠疫苗。至於臨床試驗的具體操作，例如參與人士的招收等，由負責項目的研究機構安排，基於保密原則，研究機構毋須向當局披露相關人士的個人資料。

行會成員葉劉淑儀亦有份參與計劃，她昨日(16日)已經打了第3針，並「溝針」接種由內地及德國研發的復必泰，而非她最初接種由內地研發的科興疫苗，她往後要每星期填寫問卷，亦要抽5次血驗抗體。葉劉表示，昨日獲醫生告知，體內已經無中和抗體，因此獲邀參加。