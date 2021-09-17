港島總區打擊交通違例事項　拖走10車發逾3千張告票拘2男

港島總區交通部、港島各警區人員聯同交通督導員昨日（16日）進行港島總區交通日，在區內多個交通黑點採取執法行動，確保道路暢通及提高道路使用者的道路安全和守法意識，以保障市民安全。

行動中，警方共拖走8輛造成嚴重阻塞的違泊車輛及2輛涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》的車輛。警方合共發出3,421張定額罰款通知書，當中主要涉及違例泊車；亦發出46張傳票，當中主要涉及行人不依照交通燈號過馬路及在距離行人過路設施十五米範圍內橫過馬路。

另外，警方亦利用流動攝錄配合交通執法行動，期間發現有32輛違例車輛，將會向相關人士作出檢控。警方亦透過自動車牌識別系統偵測到一輛可疑私家車，經初步調查後，拘捕車上2名男子涉嫌受藥物影響下駕駛、藏毒、藏有工具可作吸食毒品用途、管有虛假文書及駕駛時沒有駕駛執照被捕，該2名被捕男子同時欠交交通罰款及缺席法庭聆訊。

警方將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。如果有司機違例泊車造成交通阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦有可能將車輛拖走。警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛。