竹篙灣真糟糕　外傭檢疫名額火速掃清　中介轟：每朝搶房好攞命

政府下周一(20日)開放大嶼山竹篙灣檢疫中心共800個單位，供已接種新冠疫苗的來港外傭檢疫，惟早前開放第一輪登記後，未來一個月1,500個名額旋即爆滿，房間供應明顯遠遠不足。香港僱傭公會主席陳東風今(17日)表示，預約系統今早開放第二輪50個名額，與上次一樣，數分鐘便已額滿，大部分同業即使已「叫齊本地同菲律賓同事起身搶房」，最終仍空手而回，更遑論自行預約的僱主，批評當局措施對他們構成極大精神壓力、「真係好攞命」，促增加房間供應，或改以計分制分配房間。

陳指出，竹篙灣檢疫中心每次僅開放50個名額供登記，有如「玩賽跑遊戲」，網速及打字較快的人才有機會成功預訂，變相網速較慢，或長者等不熟悉電腦操作的人士，即使日日起身搶房亦不可能成功，構成極大精神壓力。有業界更反映，已安排本地及菲律賓員工一同「晨早起身搶房」，但仍「食白果」，陳批評，當局採用「跑得快，好世界」的預訂機制，等同排斥動作慢、不諳英文的弱勢群組，非良政所為。

他認為，竹篙灣檢疫中心作為公共社會資源，應用得其所，並關注弱勢社群的需要，建議當局增加檢疫房間供應，或改以計分制分配房間。他解釋，港府有齊港人的家庭資料，例如家中有否需要照顧的長者或孩童等，以及申請外傭來港的時間等，當局可按相關資料作評分，以訂下分配房間的優先次序。

翻查資料，竹篙灣檢疫中心預約系統本月14日，開放至10月19日合共1,500個預約名額，並於今日開始，會於每日早上9時開放50個名額。不過，即使申請人成功登記，亦不等於已成功預訂房間，因要待勞工處按遞交申請的先後處理；個案主任將於1至2日內聯絡申請人。