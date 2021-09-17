本地鮮奶商缺貨逾兩周　市面「一奶難求」　網民：係咪執咗笠？

新鮮牛奶除可直接飲用外，更可用作煮食、調味、甚至製成護膚品，成為不少人家中的常備物資。不少超級市場及便利店均有出售「屋仔」盒裝鮮奶及奶類飲品，惟近日市面竟瘋傳「鮮奶荒」。有網民指維記、雀巢牛奶公司等品牌的全脂鮮奶缺貨持續逾兩周。除全脂盒裝奶外，連樽裝奶亦缺貨。超市甚至有「配給」供貨情況，每天清晨僅返貨一至兩盒家庭裝鮮奶，引致不少家庭主婦要在凍櫃前守候，抑或轉買其他非本地牌子的牛奶。

有網民因「買唔到奶」，憤而到維記牛奶fb留言，鬧爆全港「一(鮮)奶難求」，反問維記「鮮牛奶已缺貨幾星期，係產品問題定係生產線問題？」、「最少兩個星期都無銀蓋樽裝奶, 一味只係答罐頭答案，又唔講(缺貨)真正原因......」甚至有網民狠評「(維記)係咪執笠呀，牛奶都斷供？」

維記牛奶發言人連日來僅在社交網站，指對於近日維記鮮牛奶短暫供應不足導致缺貨，為顧客帶來不便，深感抱歉。該公司現正努力處理，以確保顧客可盡快享用到其鮮牛奶產品，並感謝他們的耐心等待、理解及支持，答非所問，未能回應網民對其生產線的質疑。