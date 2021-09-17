8人被控前年荃灣集結襲警等　押後11月再訊

前年8月25日荃灣一帶有遊行示威，7名青年及1名女家務助理被控在當日參與非法集結、管有攻擊性武器及襲警等罪。他們被分成2宗案件，今天（17日）在西九龍裁判法院首次提堂。主任裁判官羅德泉應辯方要求，將涉及7青年的非法集結案押後至11月26日再訊，而家務助理襲警案就押後到11月12日再處理，以待辯方索取相關文件及給予法律意見。

7名被控非集結的被告依次為運輸工人何卓軒（23歲）、學生符凱晴（23歲）、學生牛致行（21歲）、教師郭芷晴（21歲）、學生楊俊傑（25歲）、無業男張家榮（24歲）及調酒師李㑊橉（28歲）。他們同被控於2019年8月25日在荃灣楊屋道，與其他身份不詳的人士參與非法集結。符凱晴另被控一項公眾地方管有攻擊性武器及一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，即管有一個雷射裝置及一罐噴漆。牛致行另被控在公眾地方管有攻擊性武器，即一塊磚頭。何卓軒另被控襲擊警員馮權安。楊俊傑另被襲擊督察林泰金。今天除了因另案被還押的學生符凱晴無申請保釋外，其餘被告准以500港元保釋，期間不得離開香港。

至於另一宗案件，家務助理員田家妹（51歲）被控2項襲警罪及一項阻差辦公罪，指她於2019年8月25日在荃灣古坑道襲擊警員梁偉劍及女警陳潔兒，並阻撓2人正當執行職務。田同樣准以500港元保釋外出，及被禁止離港。